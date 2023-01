L’Etablissement hospitalo-universitaire "1er novembre 1954" d’Oran a lancé récemment un programme "Chifa-hôpital-Cnas" au niveau de quatre services pour une meilleure prise en charge des patients et accélérer les prestations médicales, a-t-on appris auprès de cet établissement.

Ce programme lié aux conventions contractuelles entre l’établissement hospitalier et les caisses de sécurité sociale dont notamment la CNAS a été lancé pour prendre en charge des patients présentant différentes pathologies au niveau des services des maladies cardiaques, de la chirurgie cardiaque, de la dialyse et de maternité. Le choix a été porté sur l’EHU "1er novembre 1954" d’Oran parmi les établissements hospitaliers concernés par l’opération de contractualisation avec les services de la sécurité sociale. Il s’agit de la première convention mise en exécution du programme au niveau de la wilaya d’Oran.

En application de ce programme de conventions contractuelles, les assurés sociaux et ayants droit peuvent avoir accès aux prestations sanitaires (traitement) sans payer les charges, et ce, à travers le système du tiers payant.

Ce programme fais suite à la convention contractuelle avec certains établissements hospitaliers et universitaires spécialisés et de santé publique pour la prise en charge effective des malades liées à la chirurgie, aux maladies cardiaques, à la dialyse rénale et la maternité et autres services.

Comme première étape, il a été procédé au lancement d’une série d’expériences d’interventions pour prendre en charge des traitements des maladies cardiaques et de chirurgie cardiaque.

Le programme a été installé fin décembre et étendu en janvier de l’année en cours aux services de dialyse et de maternité (obstétrique).

La fonctionnalité effective de ce programme a été précédée d’une phase de formation, à l’indicatif du ministère de tutelle qui a organisé un séminaire de formation par visioconférence au profit de divers établissements hospitaliers et de formation et directions de la santé et de la population des wilayas concernés, en décembre dernier.

Cette formation a été suivie de sessions de travail et de coordination entre la DSP de la wilaya d’Oran, la CNAS et la CASNOS au cours desquelles plusieurs points liés à la mise en œuvre du travail de ce programme et la bonne préparation ont été abordés pour son lancement effectif.