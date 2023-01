Pas moins de 75 personnes résidant dans la localité de Hassi El-Bakra, relevant de la daïra de Hassi-Messaoud (Sud-est d’Ouargla), ont bénéficié de consultations médicales données à titre gracieux par un staff d'une caravane médicale pluridisciplinaire organisée à l’initiative de l’association locale "Kafel El-Yatim", a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Cette caravane, dont l’encadrement a été assuré par un staff médical composé de praticiens spécialistes et généralistes ainsi que des sages femmes, a permis d’effectuer une série de consultations médicales en pédiatrie, gynécologie-obstétrique et médecine générale au profit de personnes de différents âges, en plus de prodiguer des conseils et de remettre des médicaments à des patients, a indiqué à l’APS le président de l’Association, Abderrahmane Guerida.

L’Association s’occupe du suivi des dossiers des patients, notamment ceux nécessitant des interventions chirurgicales, analyses médicales, de radiologie (scanner) et de médicaments et ce, en coordination avec l’Etablissement public hospitalier (EPH-Mohamed Boudiaf) à Ouargla, a-t-il ajouté. L'initiative, baptisée du nom du défunt médecin Abdelaziz Khamgani, vise à assurer le dépistage précoce de plusieurs pathologies, dont le cancer, l'hypertension et le diabète, en plus de rapprocher les prestations de santé des citoyens de cette localité reculée, a-t-il souligné.

Elle permettra aussi de s’enquérir de la situation sanitaire dans la région, en plus de combler le déficit et de renforcer les prestations de la salle de soins récemment mise en service, a indiqué le président de l’Association. La région de Hassi El-Bakra (100 km d’Ouargla), à vocation agricole, compte près de 200 familles, a-t-on signalé.