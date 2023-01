L’alimentation en eau potable (AEP) a été renforcée dans sept groupements d’habitations de la wilaya de Mila, dont la majorité situés en zones d’ombre, grâce à la mise en service fin décembre dernier de plusieurs projets, a-t-on appris dimanche directeur des ressources en eau (DRE) Messaoud Lechehab.

Il s’agit du renforcement en AEP des groupements d’habitations secondaires de Djebel Ougab, dans la commune d’Oued Athmania (Sud de Mila) où 15.000 âmes ont bénéficié d'une opération de réalisation de deux stations de pompage et des conduites de raccordement au barrage de Beni Haroun, ainsi que les mechtas de Timrihine et de Hammam Dar Cheikh, relevant de la commune de Tiberguent (Ouest de Mila), a précisé le même responsable.

L’opération de renforcement de l’AEP dans la zone rurale de Timrihine qui totalise 800 âmes a porté également sur la réalisation d’un nouveau forage, en plus de l’entrée en exploitation d’une station de pompage dans la mechta de Hammam Dar Cheikh, ce qui a permis d’améliorer la distribution en cette ressource vitale en faveur de 1.500 âmes et cela depuis le barrage de Beni Haroun, a précisé M. Lechehab.

Dans la commune d’Ain Beida Harriche (Ouest de Mila), différentes mechtas, en l’occurrence "El Herarka", "Ouled Saâd", "Koudia" et une partie de la zone rurale "Azziza" ont bénéficié, dans le cadre de cette opération au travers l’équipement d’un forage et son raccordement au réseau électrique, d'une station de pompage et d'un réservoir d’eau d’une capacité de 200 m3, a révélé le DRE.

La concrétisation de ce projet, a fait savoir le représentant local du secteur, a permis d’améliorer l’AEP au profit d’une population d’environ 1.100 âmes réparties entre les dites régions rurales.

La plupart des groupements d’habitation avait souffert avant la réalisation de ces opérations du problème de perturbation de l’approvisionnement en eau potable, a-t-on signalé auprès des services locaux du secteur.