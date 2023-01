La police judiciaire de la sûreté de wilaya d’El-Tarf a démantelé un réseau criminel activant dans l’organisation de traversées clandestine par mer et déjoué une tentative d’émigration clandestine de 7 personnes issues des wilayas d’El-Tarf, d’Annaba, de Tébessa et de Skikda, a-t-on appris dimanche de la sureté de wilaya.

Les éléments de police de la section de lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes près du service de la police judiciaire ont appréhendé ces personnes qui s’apprêtaient à quitter le territoire national de manière illégale via la plage de Chatt (wilaya d’El-Tarf), a indiqué le chef de de la section, le commissaire de police Mohamed Gheras dans une déclaration à la presse.

L’opération a permis la saisie d’une embarcation en caoutchouc et un réservoir de carburant et autres équipements de plongée en mer en plus des sacs à dos et des sommes d’argent en monnaie nationale et étrangère et téléphones portables, selon la même source. Selon le même commissaire, l’opération a été menée sur la base de renseignements parvenus aux services de la section de lutte c ontre le trafic de migrants et la traite des personnes selon lesquels un groupe d’individus issus des wilayas de l’Est du pays se trouvait à la ville de Chatt pour conclure la transaction du passage illégal avec les organisateurs de la traversée. L’exploitation des renseignements a permis de mettre un plan d’intervention sécuritaire en collaboration avec le parquet compétent territorialement et a donné lieu à l’arrestation des concernés et l’entame des procédures légales, a-t-il ajouté.

En collaboration avec la brigade de lutte contre la cybercriminalité, il a été procédé à l’identification des organisateurs de ces voyages à savoir deux trentenaires, issus des wilayas d’Annaba et d’El-Tarf et ont été arrêtés, a encore précisé le commissaire de police Gheras.

Des dossiers judiciaires ont été élaborés à l’encontre des mis en cause qui ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes près le tribunal de Dréan, a-t-on fait savoir.