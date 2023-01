Les éléments de la sûreté de daïra d’Abadla (wilaya de Bechar) ont démantelé un réseau criminel et saisi une quantité de 322 kilogrammes de câbles en cuivre, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

"Agissant sur une alerte donnée par un citoyen vers 4h30 du matin, sur la présence d’individus suspects en train de voler des câbles téléphoniques en cuivre, les éléments de la sûreté de daïra d’Abadla, se sont rendus sur place, où ils ont constaté une tentative de vol de huit (8) mètres du même type de câbles appartenant à l’entreprise publique +Algérie Telecom+", a précisé la même source.

L’ouverture d’une enquête policière, a permis dans une première phase l’identification et l’arrestation du principal suspect et de l’un de ses complices, a-t-on expliqué. La perquisition du domicile du principal suspect dans cette affaire s’est soldée par la découverte d’une quantité de câbles électriques, appartenant à la société de distribution de l’électricité et du gaz, a-t-on expliqué.

L’approfondissement de l’enquête, a permis aussi l’identi fication et l’arrestation d’un troisième complice, tandis qu’un quatrième membre du réseau identifié par les enquêteurs est actuellement en fuite, a-t-on ajouté. Après achèvement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent qui a ordonné une peine de cinq (5) ans de prison ferme et une amende de 500.000 DA chacun, et ce, pour constitution d’une bande de malfaiteurs pour la préparation de crimes de vol qualifié, vandalisme, et destruction de moyens de communication, a-t-on conclu .