Plus de 4 milliards DA ont été réservés à l'aménagement de lotissements sociaux dans la wilaya de Biskra, a-t-on appris dimanche des services de la de wilaya.

Cette enveloppe financière a été dégagée du budget de la wilaya pour l'exécution des travaux nécessaires pour l'aménagement de ces lots de terrain, ont indiqué les mêmes services à l'APS, précisant que ces travaux porteront sur l'ouverture de voies et le raccordement aux divers réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Depuis le lancement de l'aménagement de ces lotissements -- plus d'une vingtaine répartie à travers la wilaya, dont huit au chef-lieu de wilaya --, les travaux d'aménagement exécutés certains lotissements ont consommé près de 1,8 milliards DA, néanmoins la majorité demeure sans aménagement, a ajouté la même source, notant que le montant affecté à l'opération permettra de mener tous les travaux et dans les délais voulus. Le wali Lakhdar Sedas avait indiqué au cours des travaux de la 4ème session de l'APW que les services de la wilaya œuvreront à satisfaire les préoccupations des bénéficiaires de ce s lotissements et terminer l'opération d'aménagement.

Les lotissements sociaux concernés par les travaux d'aménagement comptent 16.000 lots de terrain réservés à des bénéficiaires de cette formule en 2014, et l'aide financière estimée à 1 million DA a été accordée à ce jour à 3.000 bénéficiaires. Le reste devrait en bénéficier à la fin des travau