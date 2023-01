Une vaste opération de solidarité visant à offrir des consultations médicales et l’appui psychologique aux personnes vulnérables et démunies, prises en charge par des

établissements du secteur de l’action sociale et de la solidarité, a été lancée dimanche par les services de la sûreté de wilaya de Souk-Ahras.

S'inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération entre les services de la sûreté de wilaya et la Direction locale de l’action sociale et de la solidarité sous la supervision du wali Lounès Bouzegza, cette initiative "vise les catégories prises en charge par les établissements de la solidarité nationale, à l'exemple du Centre psychopédagogique des enfants handicapés mentaux et l’Etablissement de l’enfance assistée", a déclaré à l’APS le chef de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya, l’officier principal de police Hamza Fassi.

Affirmant que l’opération qui s’inscrit également dans le cadre de l’ouverture du corps de la police sur les autres institutions à caractère social, l'officier principal Fassi a indiqué que pour réussir l’ initiative, devant se poursuivre pour toucher les autres établissements de l’action sociale à M’daourouche, Taoura et Sedrata, des staffs médicaux et psychologiques des services de la sûreté de wilaya ont été mobilisés à cet effet.

Pour sa part, le directeur de wilaya de l’action sociale et de la solidarité, Ahmed Brahimi, a déclaré que les personnes concernées par cette opération bénéficieront de consultations en médecine générale et autres examens à effectuer par des dentistes, en plus de séances d’appui psychologique au profit des pensionnaires des établissements de l’action sociale.

Ce genre d’initiative qui vient consacrer l’ouverture des services de la sûreté de wilaya sur les établissements à caractère social a été salué par la directrice du centre psychopédagogique des enfants handicapés mentaux de Souk-Ahras, Mebarka Menasriya, qui a souligné que le rôle des services de sécurité est de prendre en charge aussi les personnes vulnérables.