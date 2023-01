La wilaya de Sétif a bénéficié au titre de l’exercice 2023 de l'inscription de 41 opérations de développement du réseau fibre optique, qui contribueront à l'amélioration de la qualité des services offerts aux clients dans le domaine des télécommunications, a-t-on appris mardi auprès du directeur de la poste et de télécommunications, Tayeb Benakhla.

M. Benakhla a affirmé que ces nouvelles opérations, qui comprendront 6.000 sorties, s’inscrivent dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics visant à améliorer le service public et à assurer l'égalité des chances entre les citoyens en la matière.

Ces opérations seront ajoutées à 52 autres projets portant la pose des fibres optique avec une moyenne de 23.174 sorties, a souligné le même responsable, notant que ces opérations contribueront à augmenter le débit d'Internet et à éviter les pannes récurrentes signalées sur l'ancien réseau.

Aussi, l'année 2023, sera marquée par l’installation de deux stations de 4 G d'une capacité de 1.200 abonnés, et cela dans chacune des zones d'Ouled Oussif dans la commune de Bir Haddada (Sud de Sétif) et la commune d'Ain Abbesa (Nord de Sétif), a ajouté la même source. Selon le même responsable, la généralisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, à l’instar de la fibre optique et le réseau multiservices (MSAN) et autres contribueront au désenclavement de la majorité des régions.

Dans ce contexte, a-t-il fait savoir, le nombre d'équipements de téléphonie fixe dans la wilaya de Sétif a atteint 518, d’une capacité de 214. 928 sorties réparties sur 60 communes, dont le nombre d'abonnés est estimé à 162. 803 abonnés, dont 133. 624 abonnés concernés par l’Internet.

Le directeur du secteur a rappelé que les équipements de téléphonie concernés par le réseau moderne de fibre optique à haut débit sont au nombre de 20 d’une capacité estimée à 98 800 sorties réparties sur 8 communes, indiquant que le nombre d'abonnés a dépassé les 24.100 abonnés de téléphone fixe et Internet.

Afin d’assurer le désenclavement de certaines régions éloignées, 103 stations de 4 G ont été installées, réparties sur 56 communes, avec une capacité estimée à 61. 800 sorties et près de 50. 000 abonnés, a conclu le même responsable.