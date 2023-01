Un concours régional du meilleur article traitant des traditions et coutumes liées à la célébration de Yennayer a été lancé samedi par la bibliothèque principale de lecture publique Dr. Yahia Bouaziz de Mascara à l’occasion de la célébration du nouvel An amazigh, a-t-on appris auprès de cette institution culturelle.

Le concours s'adresse aux élèves des établissements scolaires et aux adhérents des structures culturelles, aux universitaires et aux jeunes portés sur l'écriture et issus des wilayas de Mascara, Sidi Bel Abbes, Relizane et Saïda, selon la même source.

Les participants au concours doivent rédiger un long article mettant en évidence les coutumes et les traditions les plus importantes des familles dans chacune des wilayas concernées, notamment en ce qui concerne la manière de célébrer le nouvel An amazigh. Les articles des participants seront reçus par e-mail à la bibliothèque de Mascara ainsi que sur sa page officielle sur les sites des réseaux sociaux.

Les articles de ce concours seront évalués par un jury composé des enseignants de l’université "Mustapha Stambouli" de Mascara, des écrivains et auteurs de la wilaya. Les trois lauréats de ce concours seront annoncés courant de la semaine prochaine, selon la même source.

L'organisation du concours s'inscrit dans le cadre du programme de la célébration de Yennayer, élaboré par la bibliothèque principale de lecture publique qui comprend également la mise sur pied d'expositions de livres dans les deux bibliothèques attenantes du chef lieu de wilaya et d'El Matmor, ainsi que des communications autour de la symbolique de la célébration du nouvel An amazigh par des élèves des établissements scolaires.