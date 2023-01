Le Théâtre régional Abdelkader-Alloula d'Oran organise une tournée à travers le pays pour présenter sa dernière production "El Azeb" (le célibataire), une pièce écrite et mise en scène par Moulay Méliani Mohamed Mourad, a-t-on appris, dimanche, auprès du TRO.

L’équipe de la pièce "El Azeb" a entamé une tournée artistique pour présenter six spectacles dans cinq wilayas, a indiqué à l’APS, le directeur du TRO Mourad Senoussi.

Le lancement de la tournée a eu lieu jeudi dernier au Théâtre de Biskra, avant que la troupe oranaise ne débarque, samedi, à Constantine et mardi 17 janvier à Annaba alors que deux autres spectacles sont prévus les 19 et 20 au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi d'Alger, a-t-il rappelé. "El Azeb" a été sélectionnée au 15ème Festival du théâtre professionnel d’Alger (22-31 décembre 2022). La comédienne Amina Belhocine a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine, aux côtés de Souad Djenati, distribuée dans la pièce "Mawaïd El Kawn" (rendez-vous univers) du TR Sidi Bel Abbes.

Depuis la générale en octobre dernier, "El Azeb" a, à son actif, une vingtaine de représentations.

Il s ’agit d’une adaptation de "Azeb Haï El Mordjane", une œuvre de la poétesse et écrivaine Rabia Djalti.

La pièce raconte l'histoire d'un jeune homme qui refuse de se marier et de fonder une famille à cause de ses complexes psychologiques d'une part, et de la peur de la société et des coûts matériels du mariage.

Par ailleurs, "El Azeb" effectuera une tournée similaire dans d'autres villes du pays telles qu'Alger, Tizi Ouzou, Sidi Bel Abbes et Saïda durant le mois sacré du Ramadhan, a précisé M. Senouci.

Dans ce contexte, il a souligné que "cette tournée vise à promouvoir les échanges culturels entre les théâtres publics après une longue absence".

Dans le cadre de ces échanges, le TRO a accueilli plusieurs troupes des Théâtres de Constantine, Souk Ahras et Tizi Ouzou.

Le TRO envisage de créer une troupe de théâtre pour enfants en février prochain comme il lancera une formation de jeunes universitaires dans ce domaine, qui seront encadrés par des professeurs bénévoles et spécialisés, ce qui leur permettrait à l'avenir de participer aux grandes productions du TRO, selon M. Senouci.

L’établissement d’Oran s’est distingué l’année dernière en lançant pour la première fois à l’échelle nationale, une troupe de théâtre de rue, qui a présenté plusieurs représentations de sa pièce "Othello El Gheyar" (Ot hello le jaloux) à travers différentes villes du pays et a remporté un franc succès, rappelle-t-on.