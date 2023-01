La Bourse de Tokyo faisait les frais lundi de la vive réappréciation du yen ces dernières séances, notamment liée aux spéculations grandissantes quant à un prochain resserrement monétaire de la Banque du Japon (BoJ), qui se réunit mardi et mercredi.

L'indice vedette Nikkei cédait 0,87% à 25.893,38 points après 01H10 GMT et l'indice élargi Topix perdait 0,46% à 1.894,29 points. Le yen a gagné plus de 3% par rapport au dollar depuis le milieu de la semaine dernière, revenant à ses plus hauts niveaux face au billet vert depuis fin mai 2022.

Cette tendance de change est défavorable pour les valeurs japonaises orientées vers l'export ou détenant d'importants actifs financiers en dollar. La BoJ avait relevé par surprise fin décembre le plafond de rendements à dix ans des obligations publiques japonaises (JGB) qu'elle tolère, passé de 0,25% à 0,5%.

Cependant "le prétexte de la BoJ selon lequel (cet ajustement, NDLR) visait principalement à améliorer la liquidité du marché des JGB a non seulement échoué dans son objectif, mais la banque centrale a été contrainte d'acheter encore plus d'obligations pour défendre son nouveau pla fond de taux", aggravant les distorsions du marché de la dette souveraine japonaise, a commenté lundi Amir Anvarzadeh dans une note d'Asymmetric Advisors.

La plupart des économistes ne s'attendent pas à un changement de cap de la BoJ dès cette semaine, mais les paris sont de plus en plus ouverts pour la suite.

Le dollar se stabilisait par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 127,80 yens vers 01H00 GMT contre 127,87 yens vendredi à 21H00 GMT. L'euro remontait à 138,63 yens contre 138,48 yens vendredi, et la monnaie européenne grimpait à 1,0842 dollar contre 1,0830 dollar en fin de semaine dernière. Le marché du pétrole reculait: le baril de WTI américain cédait 0,26% à 79,65 dollars à 01H00 GMT.