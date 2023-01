Les jeunes karatékas de La ligue de Saïda ont dominé les épreuves du championnat régional de karaté-do en kumité cadets-cadettes, disputées samedi à la salle omnisports Ali-Kafi de Saïda.

Les athlètes des clubs "Nadi ES-Salam" de Sidi Boubakeur et ceux du "Mouloudia baladiat Saïda" ont dominé la compétition en remportant la majorité des finales en filles et garçons.

Le président de la Ligue de Saïda de cette discipline, Zoubir Azzedine, s’est montré satisfait de la belle prestation des participants, de la forte participation et du bon niveau technique jugé appréciable et encourageant. A l’issue de cette phase régionale, les six premiers de chaque catégorie de poids filles et garçons se sont qualifiés à la phase finale du championnat d’Algérie, prévue les 3 et 4 février à El Oued.

Cette compétition d’une journée, organisée par la Ligue de la wilaya de Saïda de karaté-do, en collaboration avec la Fédération algérienne de cette discipline et la direction locale de la jeunesse et des sports, a enregistré la participation de plus de 340 athlètes en cadets et cadettes, dans quatre catégories de poids filles et cinq chez les garçons, représentant cinq ligues de wilayas de l’ouest du pays.