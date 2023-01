Le pôle sportif en cours de réalisation sur 11 hectares à djebel Megres (Nord de Sétif) répond aux critères et normes du Centre national de préparation et formation des sportifs dans diverses disciplines, a indiqué dimanche le directeur de wilaya de la jeunesse et des sports, Djamel Zebdi.

Située à 1.800 mètres d’altitude, hauteur idéale pour la préparation physique, cette structure, que les autorités concernées œuvrent à en faire un centre de préparation et de formation sportive avec la perspective de levée du gel sur les parties restantes du projet et son extension, dispose d’une auberge de jeunes (50 lits) et d’un camp de jeunes (120 lits) capables d’assurer hébergement et restauration pour 170 personnes, a précisé à l’APS le même cadre. Le centre compte également un terrain de football revêtu de gazon naturel entièrement réalisé et une piste athlétique à 50 % terminée qui n’attend que des conditions climatiques favorables (fin de la période des gelées) pour la pose de la couche finale de gomme, a ajouté le même cadre.

Lors de l'inspection de ce centre, le wali de Sétif, Mohamed-Lamine Deramchi, a ordonné de hâter les travaux, encore en chantier au sein du centre, et d’établir l’étude de son raccordement aux divers réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et d’assainissement.

Il a également indiqué qu’il œuvrera en coordination avec le ministère de tutelle et le ministère des Finances pour lever le gel sur les autres parties du pôle et permettre son entrée en exploitation dans "les meilleures conditions".

Le site de djebel Megres est une zone touristique de plus de 215 hectares dont les paysages naturels attirent à longueur d’année les familles en quête de détente et d’oxygénation. Le secteur de la jeunesse et des sports de Sétif compte 12 piscines, 12 complexes sportifs de proximité, 11 auberges, 60 équipements sportifs et 80 établissements de jeunes, ainsi qu’une école nationale de sports olympiques à El Bez.