L'aspirine n'est plus le seul antidouleur qui réduit le risque de cancer du côlon. Une étude montre que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) le réduisent également.

On savait déjà que l'aspirine avait un effet protecteur contre le cancer du côlon. Une nouvelle étude suggère que la prise quotidienne d'une faible dose d'anti-inflammatoire non stéroïdien (comme l'ibuprofène par exemple) réduirait considérablement le risque de cancer du côlon sur le long terme. Toutefois, l'effet protecteur n'est pas instantané.

Selon le Dr John Baron de l'Université de Caroline du Nord, principal auteur de l'étude, "il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que l'aspirine et les AINS protègent contre le cancer. La mauvaise, c'est qu'il faut prendre de l'aspirine ou un AINS pendant une longue période avant que l'effet préventif ne se manifeste. Et il faut que la prise soit continue. Si vous arrêtez durant quelques mois, puis recommencez, l'effet préventif se dissipe".

Ainsi, la prise quotidienne d'aspirine sans interruption durant au moins 5 ans (jusqu'à 1 an avant la date du diagnostic), est associée à une réduction de 27% du risque de cancer colorectal. De même pour les AINS. Toutefois le médecin met en garde contre un moyen de prévention qui peut sembler attractif mais qui n'est pas sans risque : "le potentiel de l'aspirine et des AINS en prévention du cancer colorectal est limité par le risque de saignement gastro-intestinal, et pour la plupart des AINS, par les risques cardiovasculaires", insiste le médecin.