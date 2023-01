Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a réaffirmé la position "constante et inconditionnelle" de l'Algérie en faveur de la cause du peuple sahraoui et de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la légalité internationale et aux résolutions de l'ONU, a indiqué samedi un communiqué du conseil.

Dans une lettre adressée au 16e congrès du Front Polisario qui se tient à Dakhla dans les camps des réfugiés sahraouis, lue en son nom par le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger du Conseil de la nation, Omar Dadi Adoun, M. Goudjil a mis l'accent sur "la position constante et inconditionnelle de l'Algérie en faveur de la cause du peuple sahraoui et de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance sur sa terre et à l'établissement de son Etat souverain, conformément à la légalité internationale et aux résolutions de l'ONU", selon la même source.

"Cette position a été soulignée, à maintes occasions, par le Président de la République, M. Abdel madjid Tebboune, sur la base des principes de la politique extérieure de notre pays, puisés de la référence Novembriste, rejetant toutes formes de colonisation et soutenant tous les mouvements de libération à travers le monde", a-t-il rappelé.

Dans ce contexte, M. Goudjil a salué "les réalisations et victoires remportées par le Front Polisario, qualifié d'unique représentant légitime du peuple sahraoui, ainsi que ses triomphes aux plans politique, juridique et militaire face à l'intransigeance et aux manœuvres de l'occupant qui a déstabilisé la région avec ses convoitises coloniales".

Saluant la résistance du Front Polisario face à la désinformation et son attachement aux revendications du peuple sahraoui, tout en mettant à nu les manœuvres de l'occupant marocain visant à imposer ses plans pour recycler une nouvelle forme d'occupation, M.

Goudjil a rappelé "la légitimité des choix faits par les peuples dans leurs guerres de libération à l'instar de l'Algérie".

M. Goudjil a également salué la solidarité internationale grandissante avec la cause sahraouie, soulignant la nécessité "d'intensifier les efforts et de mobiliser davantage de soutien pour la décolonisation de l'Afrique et le recouvrement du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance".

Par ailleurs, le président sahraoui et Secrétaire Général du Front Polisario, Brahim Ghali a reçu une délégation du Conseil de la nation présidée par Omar Dadi Adoun qui a transmis "les salutations de M. Goudjil au président Ghali et au peuple sahraouis, souhaitant voir réussir le 16e congrès du Front Polisario pour permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'autodétermination et à l'indépendance", a conclu le communiqué.