Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a reçu, samedi au siège du ministère, le secrétaire du Comité central du mouvement Fatah et président du Conseil suprême de la jeunesse et des sports, Jibril Rajoub.

Au terme de l'audience, Jibril Rajoub a salué l'initiative du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à mettre fin à la division et à réaliser l'unité nationale palestinienne, qui est une condition sine qua non pour l'établissement de l'Etat palestinien.

Il a mis l'accent sur l'attachement du mouvement Fatah à cette initiative qui veille à établir l'Etat palestinien sur les frontières de 1967.

Dans le contexte des événements tragiques que vivent les Palestiniens suite aux violations sionistes, M. Rajoub a rappelé que le peuple palestinien mène un combat permanent face à "l'occupation fasciste et raciste qui nous cible en Palestine, terre, peuple, histoire et lieux sacrés".

Evoquant le Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2022), dont des rencontres sont abritées au stade Nelson Mandela à Baraki (Alger), M. Rajoub a tenu à remercier le Président Tebboune qui "nous a incités à utiliser le sport comme moyen de lutte comme ce fut le cas pour l'équipe du FLN" et qui a souligné la disposition de l'Algérie à accueillir les manifestations sportives des équipes palestiniennes en soutien à la cause palestinienne.

Saluant l'Algérie pour l'organisation de cet évènement sportif, il a rappelé que "le nom du stade revêt une profonde symbolique dans les cœurs des Algériens et des Palestiniens".