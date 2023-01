Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga a salué, samedi à Alger, le riche parcours militant du défunt Mohamed Belouizdad, le qualifiant de "modèle pour les jeunes algériens qui a voué sa vie entière à la lutte pour le recouvrement de la souveraineté nationale".

"Le défunt est un symbole et un modèle pour les jeunes algériens qui a voué sa vie à la lutte contre l'occupation française", a déclaré le ministre des Moudjahidine dans l'allocution d'ouverture d'une conférence commémorant le 71e anniversaire de la disparition du militant Mohamed Belouizdad placée sous le slogan "Mohamed Belouizdad, un des architectes de la Révolution du 1er Novembre".

"Le défunt a balisé le terrain pour le déclenchement de la Glorieuse Révolution, en étant à la tête de l'organe militaire de l'Organisation spéciale (OS) et en préparant l'action armée", d'autant que cette organisation "fut la base ayant permis aux dirigeants de la Révolution la collecte et l'acquisition des armes à partir de la Tunisie et de la Libye", a ajouté M. Rebiga lors de cette conférence abritée au Musée national du Moudjahid.

"Les pratiques colonialistes n'avaient pas entamé la détermination du Moudjahid Belouizdad de poursuivre son parcours de militant nationaliste pour libérer l'Algérie du joug de l'occupation", a-t-il mis en avant, appelant les jeunes à "marcher sur les pas de ce jeune moudjahid qui a voué sa vie entière à sa patrie".

Mort jeune en martyr, Mohamed Belouizdad a gravé son nom en lettres d'or sur la liste des figures de proue de la lutte armée, a affirmé le ministre.

En marge de cette conférence, M. Rebiga a accompagné Zwelivelile Mandela, petit-fils du défunt leader sud-africain, Nelson Mandela au Musée national du moudjahid, où il a sillonné les différents pavillons et reçu des explications exhaustives sur les étapes de la lutte nationale, depuis les résistances populaires jusqu'à la glorieuse Révolution du 1er novembre.

Au terme de sa visite, Zwelivelile Mandela a signé le registre d'or du musée.

Dans une déclaration à la presse, le petit-fils du leader Nelson Mandela a salué l'histoire de l'Algérie et ses positions en faveur des questions de libération à travers le monde, particulièrement les questions palestinienne et sahraouie.

De son côté, M. Rebiga s'est réjoui de cette visite qui, a-t-il dit, traduit "la reconnaissance et la gratitude que porte l'Algérie aux amis de la glorieuse Guerre de libération, avec à leur tête le leader Mandela".

A une question d'un journaliste concernant les déclarations faites par des responsables français sur la question de la Mémoire, le ministre a déclaré qu'"aucune déclaration, quelle que soit sa source, ne portera atteinte à l'Algérie".

Actuellement, il est essentiel de poursuivre le travail sur la Mémoire nationale, a-t-il dit, saluant les décisions prises par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à cet effet.