Le président du Mouvement de la Société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri a annoncé, samedi à Alger, la tenue du 8e congrès de son parti les 16 et 17 mars prochains.

M. Makri a fait savoir, au terme de la 10e session du Conseil national consultatif du MSP, que le 8e congrès se tiendra les 16 et 17 mars prochains, ajoutant que ce dernier "accorde la priorité aux idées et aux programmes".

Dans le même contexte, M. Makri a évoqué le rôle des partis dans "le développement de l'action politique et l'édification nationale", étant "un réservoir de pensées et de programmes, mais aussi une école pour former les générations en matière de gestion des affaires publiques".

S'agissant de l'interaction du MSP avec les différentes parties politiques, M. Makri a réitéré sa disposition à les rencontrer, soulignant que le Mouvement est ouvert à toutes les parties en adéquation avec son ambition d'avoir un rôle au service du pays sur différents plans".

Par ailleurs, le Conseil national consultatif a affirmé, dans son communiqué final, l'impératif de poursuivre l'action dans le cadre de l'initiative de la "Déclaration d'Alger" pour l'unification des rangs palestiniens, appelant l'ensemble des Etats arabes à "s'acquitter de leur rôle historique pour soutenir la cause palestinienne".