Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, s'est entretenu avec son homologue palestinien, Ahmad Assaf, en marge des travaux de la 2e édition de la Conférence des médias arabes qui se tiennent en Tunisie, des moyens de renforcement des relations de coopération liant les deux pays dans le domaine des médias et de la communication, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

"M. Bouslimani a rencontré, en marge de sa participation aux travaux de la 2e édition de la Conférence des médias arabes qui se tiennent du 13 et 14 janvier en Tunisie, son homologue palestinien", indique la même source précisant que les deux parties ont examiné les relations de coopération liant les deux pays dans le domaine des médias et de la communication et les moyens de leur promotion.

Le ministre de la Communication a réitéré "le soutien permanant de l'Algérie à l'Etat de Palestine dans divers domaines".

Il a également affiché "l'attachement de l'Algérie à appuyer la coopération dans le domaine des médias et de la communication", soulignant "la position constante de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne"', selon la même source.

Pour sa part, le ministre palestinien de la Communication a salué les relations liant les deux pays à tous les plans, réitérant ses "sincères remerciements à l'Algérie pour ses efforts visant la réunification récente des rangs des factions politiques palestiniennes lors du Sommet d'Alger tenu en novembre dernier".

M. Assaf a réitéré, en outre, ses "remerciements au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour son soutien à l'Etat palestinien".

Au terme de la rencontre, les deux parties sont convenues "de poursuivre le renforcement de la coopération dans le domaine des médias entre les deux pays au service des deux peuples algérien et palestinien", conclut le communiqué.