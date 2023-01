Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a reçu, mercredi au siège de l'APN, les directeurs généraux des médias publics dans le cadre des préparatifs de la 17e session de la Conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) prévue à Alger fin janvier, a indiqué un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

Depuis 2004, l'Algérie n'a pas abrité un évènement parlementaire de cette envergure, a rappelé M. Boughali, affirmant que "cette édition sera organisée sur fond de multiples mutations internationales que l'Algérie a su gérer de par son rôle prépondérant dans les instances régionales, arabes, islamiques et internationales".

Dans ce sillage, le président de l'APN a mis l'accent sur le rôle des médias en matière de promotion de cet évènement et la nécessité de l'exploiter de manière à servir les intérêts de l'Union et consacrer les efforts de l'Algérie en termes de défense des causes justes, en tête desquelles la cause palestinienne".

M. Boughali a appelé les responsables des médias publics à focaliser sur les principaux axes de l'ordre du jour de la conférence, mettre en avant ses conclusions et les publier à une large échelle".

Dans le même contexte, M. Boughali n'a pas omis de souligner "le rôle important de la diplomatie parlementaire accompagnant la diplomatie officielle sous l'égide du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans la défense des intérêts de l'Algérie mettant cette dernière dans la place qui lui sied sur tous les plans".

Pour leur part, "les responsables des médias publics ont fait part de leur disposition à accompagner cet évènement international d'importance à travers la promotion et l'information en faveur des grandes orientations de l'Etat algérien", a ajouté la même source.

A rappeler que le président de l'APN avait reçu, il y a deux jours, des représentants de la presse nationale privée et des correspondants de plusieurs médias étrangers accrédités en Algérie.