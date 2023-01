L'arbitre algérien Mustapha Ghorbal a été retenu par la commission d'arbitrage de la Fédération internationale de football (Fifa), pour officier lors du Mondial des clubs 2023, prévu du 1 au 11 février prochain, a indiqué l'instance mondiale samedi soir. Outre Ghorbal, le sifflet algérien sera également représenté par l'arbitre assistant Mokrane Gourari, précise la même source.

La commission d'arbitrage de la Fifa a retenu au total six arbitres, dont deux issus de l'Union européenne (UEFA), alors qu'un referee a été retenu de chacune des autres confédérations continentales : AFC (Asie), CAF (Afrique), Concacaf (Amérique du nord et centrale), et Conmebol (Amérique du Sud).

Mustapha Ghorbal (37 ans) faisait partie des arbitres ayant officier lors de la dernière Coupe du monde disputée au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le natif d'Oran a dirigé deux rencontres du 1er tour : Pays-Bas-Equateur (1-1) et Australie- Danemark (1-0), avant de poursuive l’aventure en tant que 4e arbitre lors du match des huitièmes de finale entre la Croatie et le Japon (1-1, aux t.a.b : 3 -1), puis le sommet des quarts ayant opposé la Croatie au Brésil (1-1, aux t.a.b : 4-2).