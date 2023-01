Le secteur de la Santé dans la wilaya de Mostaganem a franchi des étapes importantes à l'effet d'améliorer la qualité des prestations de santé. L'année 2021 avait pris fin à Mostaganem avec la réalisation du Centre hospitalier universitaire (CHU) après sept années de retard durant lesquelles la réévaluation financière de ce projet était faite à plusieurs reprises.

Sa réalisation et son équipement avaient nécessité à l'Etat plus de 4,25 milliards DA.

Après sa réalisation, les autorités locales avaient ainsi entamé les opérations de transfert des services de santé de l'ancienne unité hospitalière (hôpital Ernesto Che Guevara) vers la nouvelle unité (hôpital de 240 lits), notamment la médecine interne, la gastro-entérologie, la radiologie et les laboratoires d'analyses médicales.

Parallèlement au transfert progressif des patients vers le nouvel établissement de santé, différents blocs opératoires chirurgicaux ont été aménagés et organisés.

Le service de chirurgie générale a été ouvert, ce qui a considérablement amélioré les conditions d'hospitalisation et permis d'assurer des pre stations de qualité.

Le personnel médical et paramédical de la wilaya a exprimé sa grande satisfaction après le démarrage effectif des travaux au CHU, notamment les professeurs hospitalo-universitaires et les étudiants de la Faculté de médecine de l'Université "Abdelhamid Benbadis", ravis de cette réalisation qui permet d'assurer des stages pratiques et de créer un environnement propice à la recherche scientifique dans différentes disciplines.

Selon le décanat de la Faculté de médecine, créée en 2012, la nouvelle installation aura un impact important sur la stabilité des professeurs hospitaliers universitaires et la promotion de la formation de base des médecins, un complément qualitatif aux équipements dont dispose l'Université, comme le centre de simulation médicale, le quatrième du genre au niveau national. De même, le Conseil local d'éthique médicale, l'Association des médecins généralistes et plusieurs associations activant dans le domaine du soutien social et humanitaire des malades du cancer ont souhaité que le CHU de Mostaganem dispose d’un service de radio-oncologie, dans les plus brefs délais.

Réhabilitation de l’ancien hôpital

Après l'entrée en service effective de la deuxième unité (Hôpital Moudjahid Boumediene Bensmaïn) au CHU de Mostaganem, les pouvoirs pub lics se sont ainsi lancés dans une vaste opération d’aménagement de la première unité (Hôpital Ernesto Che Guevara), permettant la réhabilitation des différents pavillons et services médicaux, ainsi que l'amélioration de la performance de ses installations.

En effet, les travaux de restauration et de réhabilitation pour lesquels a été dégagée une enveloppe financière de plus de 500 millions DA , ont débuté en août 2022, en coordination avec le bureau chargé des études et le Conseil médico-scientifique de cette unité sanitaire, qui a également concerné le service des urgences médico-chirurgicales se trouvant dans l’ancien quartier populaire de Tigditt.

Entre-temps, un service provisoire a été créé à l'hôpital "Moujahid Boumediene Bensmaïn" qui comprend un centre de tri des patients, deux salles d'urgences médico-chirurgicales, deux salles de chirurgie et de traumatologie et 32 ??lits de suivi médical, dont 16 pour les soins médicaux après intervention chirurgicale, en plus du service de réanimation de 10 lits, équipé des derniers équipements de santé.

Au cours de la même période, l'établissement hospitalier "Adjal Bellatrache", dans la commune d'Aïn Tedeles, a bénéficié d'une opération similaire ciblant certains pavillons et services médicaux, en plus de l'acquisition de 13 appareils de filt ration du sang pour améliorer et étendre les services de l’unité Néphrologie. Quelque temps après, les autorités locales ont décidé de s'intéresser à la prise en charge des insuffisants rénaux dans les communes de l’extrême est de la wilaya.

Dans ce cadre, six (6) appareils d’hémodialyse ont été acquis et un espace alloué à cette structure sanitaire à l'établissement hospitalier de la commune d'Achâacha (80 km à l'est de Mostaganem).

Parallèlement, les autorités locales ont mené, au cours des années 2021 et 2022, de vastes opérations de réhabilitation de salles de soins situées dans des zones rurales reculées, dans le but d'étendre la couverture sanitaire et de la rapprocher de la population des villages et agglomérations secondaires et zones d'ombre.

A travers ce programme de développement d’urgence financé par le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, 57 salles de soins ont été ainsi réhabilitées et équipées de divers équipements médicaux pour une valeur de 150 millions DA et en les dotant de divers équipements médicaux d'une valeur de 50 millions de DA, à travers 28 communes sur les 32 que compte la wilaya, selon la Direction de l'administration locale.

En outre, les autorités locales ont acquis 14 nouvelles ambulances au cours de l'année 2022, distribuées à plusieur s établissements hospitaliers et établissements publics de santé de proximité.

Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia, avait souligné, lui, la disponibilité permanente de l'Etat à soutenir le droit du citoyen à la santé et à réduire les contraintes des malades, une priorité au niveau local, avec le souci constant de faire des établissements de santé similaires au CHU un modèle dans la qualité des prestations et un exemple dans le domaine de la recherche scientifique et universitaire.