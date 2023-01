Les services de la Sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi, dernièrement, 4 kilos et 210 grammes de kif traité, ainsi que 2.

313 comprimés de psychotropes, avec l’arrestation de six individus, dans le cadre de trois opérations distinctes, a indiqué, samedi, un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

La première opération a été menée par les éléments de la Sûreté de daïra de Maghnia, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale de la même localité, suite à l’exploitation d’informations selon lesquelles un individu, repris de justice âgé de 48 ans, détenait une quantité de stupéfiants et de psychotropes dans son domicile familial sis dans la même ville, a indiqué la même source.

L’opération a permis l’arrestation de cet individu et la saisie de 3 kilos et 800 gr de kif traité et 8 comprimés de psychotropes, en plus d’une somme de 130.

000 DA et la découverte d’un atelier clandestin au niveau de son domicile exploité dans la préparation de la drogue à l’aide de diverses poudres et appareils. La deuxième opération, menée par les mêmes services de sécurité, a permis l’arrestation de trois individus, âgés entre 38 et 50 ans, et la saisie de 25 comprimés de psychotropes, selon la même source.

La troisième opération a été menée par les éléments de la brigade de recherche et d’intervention relevant du service de wilaya de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Tlemcen, suite à l’exploitation d’informations faisant état de la détention de quelques individus dans la ville de Maghnia d’une quantité de drogue et de psychotropes. L’enquête s’est soldée par l’arrestation de deux individus (35 et 37 ans) à bord d’un véhicule dans lequel 410 gr de kif traité et 2.

280 comprimés de psychotropes ont été saisis, selon le communiqué. Une procédure judiciaire a été engagée et les six individus ont été présentés devant les juridictions compétentes sous l’accusation de "détention, transport et stockage de drogue et de psychotropes en vue de la revente au sein d’une bande criminelle organisée", a-t-on indiqué.