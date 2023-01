Quelque 28.850 quintaux d’agrumes ont été cueillis dans la capitale de l’ouest du pays depuis le début de la campagne de récolte lancée en novembre dernier, a-t-on appris, samedi, auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

Cette quantité de différents types d'agrumes a été récoltée sur une superficie estimée à 196 hectares depuis novembre dernier à Oran, a souligné à l’APS le chef par intérim du service production et d’appui technique de la DSA, Mohamed Amine Messabih.

L’opération se poursuit toujours et les services de la DSA prévoient une production de l’ordre de 41.630 quintaux d'agrumes au cours de cette saison, a ajouté le même responsable, soulignant que la superficie productive des champs d'agrumes dans la wilaya est de ??272 hectares, répartis sur 90% des communes de Misserghine et Boutlélis.

Ces deux régions sont réputées pour la culture de la "clémentine", où la superficie allouée à ce type de fruits d'hiver est estimée à 183 has, dont 127 productifs. Le reste de la superficie entrera progressivement en production, a-t-on précisé. Par ailleurs, la production d’agrumes a atteint au cours de la campagne écoulée environ 43. 000 quintaux, a indiqué la même source, expliquant que "la quantité produite d'agrumes a connu une stabilité d'année en année grâce au soutien apporté par l’Etat aux producteurs et l'approvisionnement en eau par l'attribution de deux puits par la SEOR. Les agriculteurs, devenus spécialistes d’agrumes, aspirent à soutenir cette culture avec d'autres puits afin d'augmenter la production et de réhabiliter les vergers dédiés à la clémentine.