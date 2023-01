Un total de 1.577 exploitations agricoles à travers la wilaya de Bechar, ont été raccordées au réseau d'électrification, jusqu'à fin 2022, a-t-on appris dimanche de la direction locale de la distribution de l’électricité et du gaz, filiale de Sonelgaz.

L’électrification de ces exploitations réparties sur 53 périmètres agricoles, a nécessité la réalisation d’un réseau de transport et distribution de l’énergie électrique de 1.070,34 km linéaires avec ses équipements, a précisé Linda Mekkaoui, chargée de la communication de la direction de distribution.

Cette réalisation qui a touché les onze (11) communes de la wilaya, vient en application des recommandations des autorités publiques, appelant les services du groupe Sonelgaz à accompagner l'investissement agricole, et ce, dans le but de contribuer à la promotion et au développement du secteur, en plus de la prise en charge conséquente des préoccupations des agriculteurs en matière de l’accès à l’énergie électrique, a-t-elle soulignée.

Elle a permis aussi d’assurer une couverture totale des besoins des agriculteurs des zones frontalièr es de la wilaya, à l’instar de Beni-Ounif (110 km au nord de Bechar), où il a procédé au raccordement au réseau électrique de 24 exploitations agricoles situées dans le périmètre agricole de "Bouali", ont indiqué des responsables locaux du groupe Sonelgaz.