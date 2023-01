Le nombre d'abonnés à la technologie de fibre optique à domicile (Internet) a atteint, au cours de l'année écoulée, 31.274 dans la wilaya d'Oran, selon la directrice locale de la poste et des télécommunications.

Cette technologie, qui a touché de nombreux nouveaux pôles urbains dans la wilaya, permet de connecter les foyers à un réseau de fibre optique avec un débit internet allant jusqu'à 100 mégaoctets/seconde, a indiqué, à l’APS, Meriem Seddiki.

L'opération a visé la connexion de 161 sites par la technologie de fibre optique à domicile, soit 70.848 abonnés au niveau du pôle urbain de Belgaïd dans la commune de Bir El-Djir et au pôle urbain de Oued Tlélat et 2.000 logements à Oran-Est au niveau du troisième boulevard périphérique, en plus de la connexion du nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine (40.000 logements), a-t-on indiqué.

Mme Seddiki a fait savoir que depuis le lancement de cette technologie moderne, au cours des deux dernières années, plus de 46.000 foyers ont été connectés dans la wilaya d'Oran dont 4.060 au pôle urbain de Oued Tlélat, 2.000 au pôle urbain de Bel gaïd, 2.000 à El-Yasmine, 1.200 à la cité Hasnaoui dans la commune de Bir El-Djir, 4.100 au quartier Hayat Regency (logements publics promotionnels) et 3.200 connexions au profit des promoteurs immobiliers.

Elle a rappelé que deux nouvelles liaisons en fibre optique ont été réalisées l'an dernier, d'une distance totale de 8,2 kilomètres au niveau de la commune d'Oran et sur les hauteurs du mont Murdjadjou.