Des politiciens africains ont affiché samedi leur solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour l’autodétermination et l’indépendance, réitérant leur soutien "inconditionnel" en faveur de la cause sahraouie.

Abordé par l'APS en marge du 16e congrès du Front Polisario qui se tient du 13 au 17 janvier dans la wilaya de Dakhla, dans les Camps de réfugiés sahraouis, le secrétaire général du Parti communiste sud-africain, Solly Mapaila, a fait part de la solidarité inconditionnelle et du soutien indéfectible des représentants des mouvements communistes avec la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l’indépendance.

Il a appelé l’Espagne, en sa qualité de puissance administrante au Sahara occidental, à "appliquer le principe du droit au recouvrement de l’indépendance dans ce territoire non autonome", rappelant au passage que la reprise de la lutte armée et des opérations militaires par le Front Polisario était due à la violation par le Maroc de l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. "Le peuple sahraoui a choisi la lutte armée pour défendre ses droits légitimes", a-t-il soutenu, soulignant que son parti affiche un soutien inconditionnel à toute action choisie par les Sahraouis pour défendre leurs droits.

Dans ce contexte, Solly Mapaila a appelé l’Union africaine (UA) à "faire pression sur le Maroc qui, en sa qualité de membre de cette organisation panafricaine, n’a pas le droit de porter atteinte à la souveraineté d’un autre Etat membre", en l’occurrence le Sahara occidental. Il a également exhorté les Nations unies à appliquer les résolutions sur le projet de référendum au Sahara occidental et appelé les pays d’Afrique, d’Amérique latine et du Moyen-Orient à dénoncer l’occupation par le Maroc de ce territoire non-autonome qui demeure la dernière colonie en Afrique.

De son côté, l’ambassadrice de la Namibie au Sahara occidental, Panduleni-Kaino Shigenge, a indiqué que le soutien de son pays à la cause sahraouie "n’a pas besoin d’excuse ou de prétexte".

"C’est un soutien juste à une cause juste en vue d’obtenir la liberté et l’indépendance et de garantir au peuple sahraoui son droit à l’autodétermination", a-t-elle dit, saluant au passage les efforts de l’Algérie en matière de solidarité avec le peuple sahraoui. "Nous sommes fiers de ce que fait l’Algérie en faveur de la cause sahraouie, notamment en ce qui concerne la protection des Sahraouis en leur permettant de mener une vie digne dans les camps de réfugiés et en les protégeant de la répression du régime marocain", a souligné Mme Shigenge, également ambassadrice de Namibie en Algérie.