Ce que vous devez savoir pour renforcer votre système immunitaire et garder une forme olympique pendant tout l’hiver !

Bien manger, bien dormir

Adopter une alimentation saine, variée et équilibrée est une condition essentielle au renforcement de votre système immunitaire. Ainsi, vous aidez votre corps à mieux préparer ses défenses naturelles contre la grippe, le rhume, etc. Pendant la saison hivernale, le choix de fruits et légumes est restreint, mais il est toujours possible de bien s'alimenter.

D'après Marie-Laure Alby, médecin généraliste, « il y a toujours des légumes en hiver, comme les carottes, les poireaux, les pommes de terre, les choux». Côté fruits, ne faites pas l’impasse sur les oranges, clémentines et kiwis, précieuses sources d’énergie.

Pour faire le plein de vitamines, préparez vos repas à partir de produits frais et de produits « les moins transformés possible», indique Marie-Laure Alby. « Au marché, ou dans certaines grandes surfaces, ont peut trouver des fruits et légumes de qualité. Je conseille par exemple de préparer ses soupes soi-même, ça prend peu de temps et c'est meilleur pour la santé.»

Bien dormir

Pour se sentir bien, il faut dormir suffisamment. Il faut écouter son corps, et «éviter, et je dis surtout ça pour les jeunes, de faire la fête toutes les nuits sans jamais récupérer», souligne la praticienne.

Se couvrir suffisamment

Pendant la saison froide, on a tendance à se couvrir et se découvrir très souvent. D'après Marie-Laure Alby, « il est très important de toujours s'habiller assez chaudement, et de bien se couvrir au niveau du cou ». Autre mesure à prendre : « Il n'est pas bon de surchauffer les pièces dans lesquelles on passe du temps, notamment au travail.»

Respecter les règles d'hygiène

Pour éviter la contagion, il convient de se laver régulièrement les mains, avant de manger, après avoir changé un enfant, après être allé aux toilettes, et après avoir pris les transports en commun. Pour protéger les autres, il est conseillé d'éternuer dans un mouchoir, qu'on jettera ensuite à la poubelle. Pour Marie-Laure Alby, «il faut se discipliner, et surtout redoubler de vigilance quand on est soi-même malade, ou qu'un proche l'est». Et d’ajouter : «Cela n'est bien sûr pas seulement valable pour la saison de la grippe.»

Faire de l'exercice régulièrement

Une activité physique régulière renforce votre système immunitaire et présente également l'avantage de combattre le stress. Selon Marie-Laue Alby, « en ville, on peut marcher un peu plus, et descendre une station de métro avant son point d'arrêt ». L'objectif est de « s'accorder des petits moments à soi, en se levant une heure plus tôt le matin par exemple », ajoute-t-elle.

Protéger sa peau

Le froid agresse la peau et la dessèche. « Il faut appliquer régulièrement une crème hydratante, comme une crème douce pour bébé», précise le docteur.

Se faire vacciner contre la grippe en cas de terrain favorable

Celles et ceux qui ont un système immunitaire affaibli doivent penser à se faire vacciner contre la grippe. Le vaccin est disponible dans les pharmacies depuis le 10 octobre. Comme tous les ans, les personnes âgées de plus de 65 ans, ainsi que celles qui souffrent d'une maladie de longue durée bénéficient d'une avance de frais. «J'encourage toutes les personnes concernées à se faire vacciner », indique Marie-Laure Alby. Elle ajoute : «Les tout-petits devraient aussi être vaccinés contre le pneumocoque, dès l'âge de deux mois.»