Le Mouvement du 23 mars (M23), un groupe rebelle qui s'est emparé de territoires dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a accepté de poursuivre un "retrait ordonné", a déclaré l'ancien président kényan, Uhuru Kenyatta, médiateur régional pour la paix.

M. Kenyatta, actuellement facilitateur du processus de paix de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) dans l'est de la RDC, a rencontré jeudi les dirigeants du M23 dans la ville côtière kényane de Mombasa, où les chefs rebelles ont également accepté de respecter un cessez-le-feu strict.

"Ils sont en outre convenus de continuer à respecter et à coopérer avec la Force régionale d'Afrique de l'Est, qui a maintenant commencé à prendre le contrôle des zones évacuées par le M23, selon un processus conforme à la décision d'une réunion extraordinaire des chefs d'état-major de la CAE le 8 novembre à Bujumbura, la capitale économique du Burundi", a indiqué M. Kenyatta dans un communiqué publié jeudi soir .

"Au cours de la réunion, il a été relevé que la situation dans le Nord-Kivu, qui était la plus instable du confli t dans tout l'est de la RDC, avait progressé, marquée par une stabilité et une sécurité accrues au cours des quatre dernières semaines", a poursuivi M. Kenyatta, ajoutant que "les nombreuses personnes qui avaient précédemment été déplacées de leurs foyers avaient à présent commencé à revenir".

Les dirigeants du M23 ont exhorté M. Kenyatta à contribuer à assurer la sécurité en RDC, à ce que les droits des citoyens soient respectés et reconnus, et à ce que tous les groupes armés locaux et étrangers combattant dans l'est de la RDC déposent également les armes, cessent tout combat ou attaque contre le M23 et cherchent à résoudre le conflit par des moyens pacifiques, indique le communiqué.

Le groupe rebelle M23 a repris ses activités fin 2021 et a depuis accaparé des pans entiers de territoire dans la province du Nord-Kivu, provoquant ainsi la fuite de centaines de milliers de personnes terrorisées.

Le 23 décembre 2022, le M23 a annoncé son retrait de Kibumba, une ville située à environ 20 kilomètres de Goma, qu'il avait brièvement envahi en 2012.