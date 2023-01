Le "New York Times" a classé le massif du Tassili N'Ajjer du Sud algérien parmi les lieux touristiques incontournables à visiter en 2023.

Le journal américain a établi une liste de 52 lieux touristiques dans le monde qui valent le détour sur la base de plusieurs critères, dont la beauté des paysages, la culture locale, la cuisine et l'élément aventure que les sites sélectionnés offrent.

"A deux pas des pays de la Méditerranée occidentale, l'Algérie, qui abrite le Tassili N'Ajjer, a récemment facilité les démarches d'obtention de visa pour les touristes qui souhaitent visiter les sites touristiques que recèle son grand sud", relève le New York times, qui y voit une "aubaine pour aller à la découverte de ce pays".

"Plus grand pays d'Afrique, l'Algérie abrite le Tassili N'Ajjer, parc national qui fait huit fois la taille du Yellowstone aux Etats-Unis d'Amérique", souligne le journal.

Décrivant le site, le New York Times écrit : "au cœur du vaste paysage saharien de sable et de pierres, s'étendent les dunes et les reliefs de la Tadrart Rouge". Et de souligner que le Tassili N'Ajjer, accessible uniquement en véhicule 4X4, "abrite des milliers de peintures et gravures rupestres remontant à l'époque où le désert était une savane florissante".

Les touristes étrangers qui souhaitent visiter le sud de l'Algérie par le biais des agences de tourisme et de voyage nationales agréées peuvent obtenir un visa de régularisation à leur arrivée sans avoir à entreprendre les démarches de demande de visa ordinaire, avaient récemment annoncé les autorité algériennes au titre des efforts visant à promouvoir le tourisme saharien.

Une nouvelle desserte hebdomadaire Paris (France)-Djanet (Sud de l'Algérie) a été ouverte dans ce cadre, un vol étant programmé tous les samedis à partir de l'aéroport CDG.