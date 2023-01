Plus de 250 participants sont attendus aux 5èmes journées internationales d’éthique médicale prévues les 27 et 28 janvier prochains à Oran, a-t-on appris mardi des organisateurs.

Cette manifestation scientifique est organisée par l'Observatoire du handicap, de la réadaptation et de l'éthique de la santé (OHRES) du Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran, les services de médecine légale et de médecine physique et de réadaptation du même établissement de santé publique.

Ces journées auront pour thème principal les transplantations et dons d’organes et ses questionnements éthiques, a précisé à l’APS Pr Karim Layadi, président de l’OHRES.

Des spécialistes de différents établissements de santé du pays, ainsi que des spécialistes de France, de Suisse, de Tunisie, du Sénégal et d'Egypte discuteront des avancées médicales en matière de transplantation d'organes, ses perspectives et ses défis.

Il sera question, aussi, de discuter du droit de la personne et du corps humain, des problématiques posées par le don et les transplantations d’organes, des avancées en génétique et de questionnements éthiques, ainsi que des essais cliniques et de la recherche biomédicale, a-t-il fait savoir.

D'autres thèmes seront abordés par les spécialistes lors de ces journées, entre autres, la responsabilité médicale, les nouvelles technologies et e-santé et les enjeux éthiques du handicap, a ajouté Pr. Layadi.

Un riche programme scientifique a été élaboré pour cette manifestation comportant environ 80 communications entre conférences, communications libres, e-posters, ateliers et tables rondes.