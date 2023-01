Une campagne de don de sang a été organisée, jeudi à Oran, en hommage au militant palestinien défunt Marwan Abed, ami de l’Algérie, en commémoration du troisième anniversaire de son décès.

L'initiative, qui s'est déroulée au square Port Saïd, intervient à l’initiative de l'association caritative "Alia" en coopération avec le Croissant rouge algérien, les Scouts musulmans algériens et le Centre de transfusion sanguine du Centre hospitalier universitaire d'Oran, sous l'égide de la Direction de la Santé et la délégation "Emir Abdelkader" de la commune d'Oran.

Placée sous le slogan "L'Algérie et la Palestine, un seul sang", l'opération vient en hommage au militant palestinien Marwan Abed, décédé le 12 janvier 2020, et en remerciement et gratitude à son égard pour son amour pour l'Algérie, qu’il considérait comme sa patrie au même titre que la Palestine.

A cet égard, Youssef Abed, secrétaire du mouvement palestinien Fatah "Branche Algérie", a déclaré que son frère défunt militant "n'était non seulement un ami de l'Algérie, mais un Palestinien de sang et Algérien de cœur, qui s ’est intégré dans la société algérienne avec l’ensemble de ses franges". Il était connu comme "Palestinien, fils de l'Algérie", lequel vivait parmi son peuple et s'est imprégné de sa diversité culturelle, tout en s'attachant à sa cause mère "la Palestine", selon M. Abed.

Dès ses premières heures, la campagne de don de sang a connu une grande affluence des citoyens, en particulier des membres de la société civile lesquels ont connu et côtoyé le défunt militant.

Marwan Muhammad Hussein Abed est né en 1965 dans la bande de Ghaza, en Palestine.

Il s'installa en Algérie pour terminer ses études universitaires au sein de la Mission étudiante palestinienne, rejoignant l'Université des Sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf" à Oran et obtint le diplôme d'architecte à la Faculté d'architecture et de génie civil.

Le regretté a passé 37 ans de militantisme acharné en faveur de la cause palestinienne à Oran et à Alger.

Il est décédé le 12 janvier 2020, à l'âge de 55 ans.