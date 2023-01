Le chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique à l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) de Ben Aknoun (Alger), Pr Mustapha Yakoubi a fait état de la programmation à partir de ce lundi d'une quinzaine d'interventions chirurgicales au profit d'enfants souffrant de paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB).

Pr Yakoubi a salué cette initiative lancée en 2012 par l'EHS, en collaboration avec des spécialistes étrangers bénévoles venus des Etats-Unis d'Amérique, du Mexique, de France et de Jordanie ainsi que l'association "Main Tendue", faisant savoir que près de 400 enfants ont été opérés à travers l'ensemble du territoire national. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre du transfert de technologie, du renforcement de la formation pédagogique et de la réduction du taux de transfert des malades à l'étranger, sera suivie d'un colloque scientifique qui sera animé par des spécialistes algériens et étrangers en orthopédie. Dans ce cadre, Pr Salim Ben Amirouche, spécialiste en orthopédie à l'EHS de Ben Aknoun a fait savoir q ue le coût de cette opération s'élève à près de 15.000 euros à l'étranger, précisant que l'EHS de Ben Aknoun est le seul établissement à assurer ce type d'intervention à travers le pays, et ce en collaboration avec des experts étrangers.

Pour le Professeur, Gilbert Alain Laurent, ce type d'intervention est "extrêmement délicat", d'où la nécessité d'une prise en charge précoce.

La présidente de l'Association "Main tendue", Ratiba Nafaa chapeaute l'opération depuis 2012, en faisant appel à des experts bénévoles en collaboration avec des spécialistes algériens.