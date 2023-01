Plus de 3.000 arbustes ont été mis en terre, jeudi, aux abords du barrage de la commune de Bouhanifia (Mascara), dans le cadre des campagnes de volontariat de reboisement en cours, placée sous le slogan "On plante et on fait pousser", a-t-on appris auprès de la conservation des forêts, promotrice de cette initiative.

A cette opération ont pris part les éléments de l’Armée nationale populaire, de la Gendarmerie nationale, de la protection civile et de la circonscription forestière de la daïra de Bouhanifia, ainsi que des effectifs et des cadres des services communaux et d'adhérents de l’association de la chasse et des volontaires, selon la même source.

Cette opération vise la protection du barrage de Bouhanifia contre l’envasement et l’érosion du sol, ainsi que l’extension du couvert végétal au niveau des versants en plus de la sensibilisation sur l’importance des campagnes de reboisement à l’effet d’instaurer la culture environnementale au sein de la société.

Elle entre également dans le cadre du programme tracé par la conservation des forêts pour la saison actuelle visant la plantation de 35.0 00 arbustes de différentes variétés au niveau des pourtours des barrages de la wilaya, des établissements éducatifs et technologiques, de jeunes et des sports et de l’université de Mascara, de même qu’au niveau des quartiers, des rues et des agglomérations secondaires.

D’autre part, la même source a annoncé la programmation prochaine d’une opération de volontariat pour la plantation au niveau des abords du barrage "Ouizert" dans la commune de Fekkan.