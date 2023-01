Une enveloppe financière de 700 millions DA a été consacrée à l’aménagement d’une assiette foncière à haï Es-sedikia à Oran, laquelle abritait la cité "Batimat Talian" qui a été démolie et ses habitants relogés dans de nouveaux logements, il y a quelques mois, a annoncé, jeudi, le wali, Saïd Sayoud.

Le même responsable a souligné, lors d’une rencontre avec des représentants du mouvement associatif à la salle de conférence de la mosquée-pôle "Abdelhamid Ibn Badis", qu'"il appartient aux associations de contribuer par leur suggestion d’enrichir l’étude qui sera présentée prochainement par le bureau d’études chargé du projet d’aménagement de cette assiette qui sera transformée en espaces verts pour permettre aux familles de bénéficier en tant qu’espace de loisirs et de détente car il apporte une touche esthétique voire une plus value à Oran".

M. Sayoud a indiqué que le lancement de ce projet est prévu pour fin janvier en cours, ajoutant qu’il sera l’un des projets de la wilaya programmé en 2023, à l’instar du projet d’aménagement du mont "Murdjadjo", l’aménagement de la route de la Corniche supérieure, le dédoublement de la voie reliant Aïn El Turck à la station balnéaire "Les Andalouses", en prévision de la saison estivale prochaine, en plus de la rénovation des routes à l’intérieur de la ville d’Oran, dotés d'une enveloppe de 350 millions DA.

Le chef de l’exécutif de la wilaya qui a annoncé que le téléphérique aérien d’Oran, qui a fait l’objet de travaux de modernisation après un arrêt de longues années, entrera en service au début du mois de février prochain.

Cette réalisation permet de transporter les visiteurs et touristes depuis le centre ville jusqu’aux hauteurs du "Murdjadjo" dans de meilleurs conditions, a fait savoir le wali.