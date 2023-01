Yeux secs ou fatigués, mauvaise accommodation quand le jour tombe... Une bonne vue dépend aussi du contenu de votre assiette. Les conseils du nutritionniste Raphaël Gruman.

LE PERSIL

On le choisit frais (et non séché en petits flacons) et on en cisèle partout dès qu'on le peut : sur les crudités, les légumes, les viandes, les poissons...

Avec 177 mg pour 100 g, c'est le champion des teneurs en vitamine C, qui prévient l'oxydation de la cornée et du cristallin.

LE JAUNE D'ŒUF

Sa richesse en vitamine A permet d'améliorer la vision, à la fois diurne et nocturne (attention, le blanc d'œuf n'en contient pas du tout). Foies de volaille, de veau ou de morue en sont aussi très bien dotés, mais on en mange moins souvent ou moins volontiers.

LE POTIRON

Sa chair est riche en lutéine et en zéaxanthine, deux antioxydants qui protègent la macula (centre de la rétine) contre les radicaux libres, et donc de la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge). On profite de sa pleine saison pour en faire des flans, des gratins... On trouve les mêmes anti­oxydants dans le maïs, les épinards et les poivrons.

LA PATATE DOUCE

Son bêtacarotène est un précurseur de la vitamine A (aussi dans les carottes, les abricots secs, le chou vert...). On en fait des potages, des purées, des mijotés de légumes... assaisonnés d'un peu de poivre et de matière grasse pour amé­liorer son assimilation.

LES SARDINES (EN BOÎTE)

Ce petit poisson est hyper­facile à garder en permanence dans ses placards et ultrarapide à préparer : on égoutte et on sert avec une salade verte, des pommes de terre vapeur ou un toast avec de l'avocat. Les sardines débordent d'oméga-3, des acides gras essentiels aidant à prévenir la sécheresse oculaire.

LE SAUMON

Aucun rapport entre un pavé de saumon grillé et une balade au soleil, si ce n'est la vitamine D. Le premier en contient, le second assure sa synthèse au niveau de la peau. Elle joue un rôle essentiel dans la prévention de la myopie.

