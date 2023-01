Les services de la Gendarmerie nationale à Oran ont découvert un local illégal de conservation et de conditionnement des olives et de leurs dérivés, et saisi environ 7.600 kg d'olives ainsi que 640 litres d'huile d'olive d'origine inconnue, a-t-on appris vendredi auprès de ce corps de sécurité.

Cette opération a été effectuée sur la base d'informations reçues par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale à Sidi Chahmi, concernant un local situé dans une ferme dans la même commune, qui active dans le conditionnement des olives et ses dérivés de manière illégale, a indiqué la même source.

Le propriétaire de ce local collectait les olives et les stockait dans des barils utilisés pour des produits chimiques dangereux pour les conditionner et les commercialiser.

Il disposait également de fûts en plastique d'huile d'olive d'origine inconnue, en infraction aux règles de conditionnement et de stockage, a-t-on précisé.

Après avoir élaboré un plan bien étudié, le dépôt a été perquisitionné par les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale à Sidi Chahmi, en coordinatio n avec l'Inspection territoriale du commerce d'Es Sénia, et 640 litres d'huile d'olive d'origine inconnue et 7593 kg d'olives de différentes sortes ont été saisis.

Lors de cette même opération, 42 kg de cornichon, 240 kg de figues sèches d'origine inconnue et 899 kg de dattes diverses, d'origine inconnue, proposés à la vente, ont été saisis, selon la même source.

Plusieurs griefs ont été retenus à l'encontre du propriétaire du dépôt, notamment l'exercice d'une activité commerciale régulière sans registre de commerce, le non-respect des conditions d'hygiène, l'absence de factures pour les marchandises proposées à la vente, l'absence de marque sur les produits et la mise de la santé du consommateur en danger.

Une procédure judiciaire a été engagée contre le mis en cause, en attendant de le présenter devant le procureur de la République, ajoute la même source.