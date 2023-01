L'or a connu sa quatrième semaine consécutive de hausse pour atteindre un prix plus atteint depuis avril, galvanisé par la perspective d'une politique monétaire plus souple. L'once d'or a "dépassé le seuil psychologique de 1.900 dollars", souligne Han Tan, analyste chez Exinity, relevant que "le métal a clairement profité d'une inflation américaine en berne".

Si l'or est considéré par certains de ses partisans comme un actif protégeant de l'inflation, il fait également concurrence comme valeur refuge au dollar et aux obligations d'Etat américaines. Et quand la Réserve fédérale américaine (Fed) relève ses taux pour lutter contre l'inflation, cela renchérit le dollar et augmente le rendement des obligations, pesant sur le métal sans rendement.

Une inflation moins élevée que prévu a donc profité à l'or, comme aux autres matières premières qui s'échangent en dollar. Le cours de l'or a par ailleurs été soutenu récemment par les achats de banques centrales, notamment en Russie, Moscou cherchant à s'émanciper du dollar. L'instabilité géopolitique continue par ailleurs de pousser les particuliers vers le métal jaune.

Les Russe s ont ainsi acheté l'équivalent de 57 tonnes d'or en 2022, rapporte la presse nationale, contre seulement 6 tonnes en 2021. Cela a permis de limiter une abondance d'or russe sur le marché vendu à un prix moins élevé pour appâter les acheteurs internationaux malgré les sanctions, "la Russie étant le deuxième producteur mondial", rappellent les analystes de ING. Vers 16H30 GMT (17H30 à Paris), l'or coûtait 1.912,53 dollars l'once, contre 1.865,69 dollars sept jours plus tôt en fin de séance.