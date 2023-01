La wilaya de Tébessa a enregistré une production de plus de 97.000 quintaux d’olives depuis le début de la campagne de la cueillette pour la saison agricole en cours lancée la mi-novembre 2022, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

La wilaya de Tébessa dispose d’importantes superficies réservées à la filière oléicole lui permettant d’occuper les premières places à l’échelle nationale en matière de production oléicole, a précisé à l'APS le directeur de wilaya du secteur Mokhtar Merzoug, ajoutant que la quantité d'olives produite a connu une stagnation durant les dernières saisons agricoles.

La superficie réservée à l’oléiculture dans la wilaya de Tébessa est estimée à 9.595 hectares dont la majorité est située au sud de la wilaya comme dans les communes de Bir El Ater, Negrine, Ferkane, Safsaf, El Ouasra et Oum Ali, selon la même source qui a ajouté que le nombre des arbres fruitiers a atteint environ 1,17 million d’oliviers. M. Merzoug a indiqué que 8.500 quintaux de cette production sera destinée à la consommation (olive de table) et le reste sera orienté vers les 5 pressoirs d’olive (moulin à huile) dont dispose la wilaya pour la transformation et la production d’huile d’olive avec 1,6 million de litres annuellement.