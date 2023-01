Le ministre de l'Industrie pharmaceutique Ali Aoun, a reçu jeudi, l'ambassadeur du Qatar à Alger, Abdulaziz Ali Al-Naama, avec lequel il a discuté des moyens de renforcement de la coopération bilatérale et des possibilités d'exportation des produits pharmaceutiques algériens vers le Qatar, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre, tenue au siège du ministère, "s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations algéro-qataries", et a permis "d'examiner les potentialités et les opportunités de coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, en vue de développer le partenariat et promouvoir l'exportation des produits pharmaceutique vers le Qatar", selon la même source.

A cet effet, "il a été convenu de transmettre au ministère de la Santé publique de l'Etat du Qatar la liste des médicaments fabriqués en Algérie, afin soutenir leur exportation vers le pays frère et ami et présenter le potentiel d'investissement dans le domaine pharmaceutique, mais également d'encourager et soutenir les opérateurs du domaine".

Enfin, les deux parties ont évoqué les possibilités d'investissements à travers la réalisation d'une unité de fabrication de produits pharmaceutiques algéro-qatarie, ajoute le communiqué.