La pièce de théâtre "Rosa Hnini", une tragi-comédie sur l'indécence des riches et leurs rapports décriés avec les démunis, a été présentée lundi à Alger en ouverture des Journées nationales du théâtre amazigh en célébration de Yennayer.

Accueillie au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), dans le cadre de son programme pour le nouvel an amazigh, Yennayer 2973, "Rosa Hnini" est inspirée de la pièce "Un inspecteur vous demande" du scénariste et dramaturge britannique John Boynton Priestley, adaptée et mise en scène par Ahmed Khoudi.

Présentée en Tamazight, cette production du Théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi Ouzou, critique les rapports de domination qu'entretiennent les riches avec les plus démunis et soulève, de manière sous-jacente des questionnements sur la responsabilité et la culpabilité.

D'une durée d'une heure, "Rosa Hnini" s'articule autour du suicide de Louisa dite Rosa H'nini, ancienne employée dans l'usine d'une riche famille, renvoyée plus tôt pour avoir participé à un mouvement de grève des ouvriers qui réclamaient une augmentation salariale.

L'homme d'affaire et père de famille Si Driss, personnage campé par Zouidi Omar, coule des jours paisibles et une vie mondaine, avant qu'un inspecteur de police ne débarque en plein nuit dans la somptueuse villa familiale et bouleverse leur tranquillité.

Un enquêteur au nom de "Beregreg", campé par Ait Guenisaid Hocine, se présente pour enquêter sur le suicide de Rosa Hnini, jeune fille démunie qui a des liens avec les membres de la famille.

Farfelu et aux manières drôles, Beregreg parvient grâce ses questions embarrassantes à piéger les membres de la famille qui ont fini par divulguer des secrets sur leurs liens avec la victime.

Les comédiens à l'image de Bouanem Djamila, Bouacila Samia, Sadek Yousfi ou encore Fallag Malek, ont fait preuve de talent en portant par le geste et le verbe un texte densément riche, alors que le personnage suggéré de Rosa reste omniprésent.

La quête de la vérité sur le suicide de Rosa et les doutes nourris par l'inspecteur de police, un personnage caricatural et extravagant, constitue le fil conducteur de la trame de cette pièce aux apparences d'une comédie singulière par la qualité de sa structure dramatique.

La scénographie conçue par le plasticien Moussa Noun et réalisée par Ferhat Messaoui, est soigneusement élaborée à travers un décor luxueux fait d'éléments d'ameublement appropriés au statut social de la famille de Driss.

Présentée en compétition en arabe dialectal au 15e Festival du théâtre professionnel (Fntp, 23 décembre-1 janvier), la pièce "Rosa Hnini" a été primée en novembre dernier au Festival national du théâtre d’expression amazighe de Batna.

Les Journées nationales du théâtre amazigh se poursuivent jusqu'au 15 janvier avec au programme sept représentations d'expression amazighe dont "Asderfef", "Idh amellal" et "Hariq lada el matafi'e".