La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a mis l'accent, lundi à Alger, sur l'importance de la formation pour renforcer la coordination et la complémentarité entre les différents partenaires du secteur concernés par la mise en œuvre des politiques sociales.

Accompagnée du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, et en présence du président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Abderrahmane Hamzaoui, la ministre a présidé le lancement d'une journée d'information au profit des représentants de la corporation médiatique sur les grands axes de la politique adoptée par le secteur de la Solidarité nationale en matière de prise en charge des catégories sociales vulnérables.

Mme Krikou a mis l'accent, à cet égard, sur l'importance de la formation pour renforcer la coordination entre les acteurs et mettre en œuvre les politiques nationales dans le domaine social.

Les médias et la société civile jouent un "rôle majeur" dans l'accompagnement des pouvoirs publics dans l'application des politiques nationales, a-t-elle affirmé, précisant que la concrétisation des politiques sociales liées aux mécanismes de prise en charge et d'accompagnement destinés aux catégories vulnérables requiert "la conjugaison et la coordination des efforts de tout un chacun".

L'organisation de ce genre de journées d'information au profit des partenaires du secteur de la solidarité nationale à l'instar de la corporation médiatique, est à même de réaliser la complémentarité et la cohésion des efforts visant la mise en oeuvre des mécanismes sociaux entrepris dans l'intérêt des catégories ciblées, et de renforcer les connaissances du journaliste dans le domaine de l'action sociale.

Le renforcement du partenariat entre les pouvoirs publics, la société civile et les médias figure parmi "les priorités de l'exécution des programmes de développement", a-t-elle dit, rappelant la volonté politique de promouvoir et de relancer l'activité associative et médiatique à travers les différents programmes tracés en matière d'encadrement et d'accompagnement.

Pour sa part, le président de l'ONSC a mis en avant l'utilité de ces sessions de formation dans le renforcement des connaissances, relevant "le rôle majeur" de la société civile dans l'accompagnement des efforts des pouvoirs publics notamment en ce qui concerne les actions de solidarité et humanitaires.

L'ordre du jour de cette journée d'information comporte plusieurs axes liés aux mécanismes adoptés par le ministère de la Solidarité nationale en matière de prise en charge de certaines catégories sociales dont les personnes âgées, les enfants, les personnes aux besoins spécifiques, et d'autres liés à la promotion de la femme et son autonomisation économique et au rôle des cellules de proximité.