Le Chef du gouvernement d'union nationale (GNU) libyen, Abdel Hamid Dbeibah, a déclaré lundi que son gouvernement était prêt à organiser des élections générales en 2023. "Le gouvernement d'union nationale et la Commission électorale nationale sont tout à fait prêts à organiser des élections nationales en Libye", a indiqué M. Dbeibah lors d'une réunion de son cabinet. "L'année 2023 sera l'année des élections, l'année de la réunification des institutions civiles, des secteurs et des organisations, l'année du soutien à toutes les personnalités nationales qui demandent et aspirent à organiser des élections réussies", a affirmé M. Dbeibah.

Dbeibah a également souligné que les priorités de son gouvernement comprenaient le développement de la Libye et la prévention de la guerre et des affrontements armés. Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, a exprimé samedi l'espoir de voir des élections se tenir dans le pays en 2023.

L'ONU encourage les parties libyennes à établir une voie claire pour les élections

La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a encouragé les parties libyennes à parvenir rapidement à un accord "complet" et "définitif" en vue de tracer "une voie claire" pour l'organisation des élections dans le pays.

"La MANUL encourage vivement les dirigeants libyens à parvenir rapidement à un accord complet et définitif, y compris sur les questions litigieuses, afin de finaliser les étapes nécessaires pour amener le pays à des élections nationales inclusives dans un délai précis", selon un communiqué de la mission publié jeudi sur son site.

La MANUL réitère les obligations des dirigeants politiques en Libye de "démontrer un engagement véritable et continu en faveur d'une paix durable en s'appuyant sur les accords antérieurs de la Chambre des représentants et le Haut conseil d'Etat visant à résoudre la crise politique par des élections dès que possible". La mission rappelle que sa position reste claire: "un compromis national est nécessaire de toute urgence pour établir une voie claire vers les élections avec un calendrier précis pour ouvrir une nouvelle ère pour la Libye, ses voisins et la région".

Le peuple libyen a besoin et mérite de choisir ses dirigeants avec une légitimité restituée aux institutions de l'Etat sans plus tarder, estime la mission, notant que, conformément à son mandat, elle demeure "prête à soutenir de véritables initiatives visant à parvenir à un consensus national vers une solution libyenne" à l'impasse politique en Libye.