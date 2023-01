Le Conseil de sécurité de l’ONU tient mardi une séance d'information publique suivie de consultations sur la situation en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

Les briefers attendus lors de la réunion sont la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et responsable du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Giovanie Biha, et le président de la commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Omar Alieu Touray.

Le Ghana et la Suisse, porte-parole de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, devraient faire circuler plus tard cette semaine un projet de déclaration présidentielle sur la région, selon des diplomates.

Lors de son intervention, Mme Biha devrait décrire les principales tendances dans la région, telles que décrites dans le dernier rapport du Secrétaire général de l'ONU sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, en date du 3 janvier, ont indiqué les mêmes sources.

La menace terroriste s'étend depuis le Sahel vers les pays côtiers d'Afr ique de l'Ouest, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, qui ont de plus en plus été le théâtre d'attaques, a-t-on relevé.

A cette occasion, les membres du Conseil salueront les mécanismes régionaux de lutte contre les groupes terroristes, notamment l'Initiative d'Accra - qui a été créée en 2017 en réponse à la propagation du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée vers les pays côtiers - ainsi que la Force opérationnelle interarmées multinationale (MNJTF) dans le bassin du lac Tchad.

De son côté, M. Touray devrait évoquer les défis auxquels la CEDEAO est confrontée et la coopération de l'organisme régional avec l'UNOWAS.

Ce dernier est sans représentant spécial depuis que son ancien chef, Mahamat Saleh Annadif, a été nommé ministre des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement de transition du Tchad, annoncé le 14 octobre 2022.