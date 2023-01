La dépouille mortelle du moudjahid Chaâbane Habra, décédé la nuit de dimanche à lundi à l’âge de 90 ans des suites d’une longue maladie, a été inhumée lundi après la prière du Dohr au cimetière d’El Madher dans la wilaya de Batna, a-t-on appris de ses proches.

L'enterrement du moudjahid Chaâbane Habra qui fut le chef d’une unité de commandos au Djebel Bouarif durant la guerre de libération nationale a eu lieu en présence du wali de Batna Mohamed Benmalek, le président de l’APW Ahmed Boumaraf, de moudjahidine, de proches du défunt et d’une foule de citoyens.

Né à dechrat Ouled M’hamed à Merouana en 1932, le défunt s’était rendu en 1952 en France pour travailler jusqu’en 1954 date de son rappel par l’armée d’occupation pour accomplir le service militaire, selon les témoignages de certains de ses compagnons.

Reconduit en Algérie, il débuta son instruction militaire à Annaba avant d’être transféré à Sétif puis Téléghma (Mila) et y demeura jusqu’au début 1956.

Selon le témoignage de ses compagnons d'arme, le défunt a rencontré à Téléghma Salah Gherara qui était incorporé avec lui et entretenait des contacts avec des moudjahidine et les deux décidèrent de rejoindre le maquis avec leurs armes le 22 mars 1956 sur le Djebel Bouarif. Le défunt devient chef d’une brigade de commandos dans la "Nahia 3" de la Wilaya I historique et prend part à plusieurs actions militaires dont l’attaque de la caserne des gendarmes de Sériana la nuit du 4 au 5 avril 1957 sous le commandement du chahid Ahmed El Jadarmi et Mohamed Hedjar.

Il a également participé à la tête de la brigade de commandos à la bataille Tafraouet à Boumia le 19 novembre 1960.

Le moudjahid Chaâbane Habra a été arrêté par les autorités coloniales au Douar Ouled Boudjemaâ le 11 juillet 1961 et interné à la prison de Constantine jusqu’à sa libération en avril 1962, selon les mêmes témoignages.