L'exploitation des terres agricoles et les potentialités existantes dans le sud du pays pour atteindre l’autosuffisance ont été soulignées lundi par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire Brahim Merad en visite dans la wilaya d’El Méniâa. "Il appartient d'exploiter les terres agricoles et potentialités existantes dans le sud du pays pour atteindre l’autosuffisance aspirée et promouvoir les opportunités d’exportation des produits agricoles", a souligné M. Merad lors de la visite d’une exploitation agricole "pilote" dans le cadre de sa tournée de travail dans la région.

Le sud, a-t-il dit, "n’est pas seulement un réservoir des hydrocarbures, mais est aussi riche et abrite d'importantes potentialités agricoles qu’il appartient d’exploiter, à l’instar des capacités agricoles existantes dans la wilaya d’El Méniâa".

Le ministre a, sur site, suivi un exposé succinct sur la situation du secteur agricole de la wilaya qui recense une superficie arable de 264.729 ha, dont une surface de 48.545 ha exploitée, en plus d’une surface d’aires de pacage de 381.570 ha, selon les explications fournies à la délégation ministérielle. Localisée à une quinzaine de kilomètres nord du chef-lieu de wilaya, l’exploitation agricole pilote s’étend sur une surface de 2.500 ha, dont 2.000 ha mise en valeur dédiés à la céréaliculture, la culture fourragère, la phœniciculture, l’arboriculture, en plus de l’élevage avec une richesse animale de 600 bovins, dont 355 vaches laitières produisant 6.300 litres/jour, 2.000 ovins et d’autres espèces de cheptel.

Brahim Merad a procédé auparavant à la pose, au niveau de l’Etablissement public hospitalier (EPH) Mohamed Chaâbani d’El-Méniâa, de la première pierre du service des urgences médico-chirurgicales.

Cette future structure médicale est dotée d’une salle de consultations, une autre d’imagerie médicale, d'un laboratoire d’analyses médicales, d'un pavillon de contrôle médical, d'un bloc opératoire, d'un pavillon administratif et d'une résidence pour le corps médical, selon la fiche technique du projet.

Après avoir mis l’accent sur la nécessaire réception de cette structure dans les délais impartis (12 mois), le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a également suivi un exposé sur le projet de réhabilitation et de bitumage de la voirie communale, avant de procéder à la pose de la première pierre, au niveau du quartier "El-Madhi", d’une agence postale, puis d'inspecter le pôle urbain El-Méniaâ/Hassi El-Gara, où il a pris connaissance du projet.

Le nouveau pôle urbain prévoit la réalisation de 1.780 logements publics locatifs (LPL), 100 unités "AADL" et autant de logements promotionnels aidés (LPA), en sus de 65 unités de fonction retenues pour le personnel de l’éducation, a-t-on expliqué . M. Merad achèvera sa visite de travail dans la wilaya d’El-Méniaâ par la tenue d’une rencontre avec les représentants de la société civile.