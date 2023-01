Le développement des postes frontaliers terrestres revêt une grande importance dans le renforcement des potentialités de l’économie nationale, a affirmé jeudi le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad en visite dans la wilaya d'In-Guezzam.

"Le développement des postes frontaliers terrestres est une question persistante eu égard à l’importance que revêtent ces structures terrestres dans la consolidation des capacités de l’économie nationale, notamment vers l'Afrique profonde, dont le poste-frontalier d’In-Guezzam témoin du passage, au titre des échanges commerciaux, de dizaines de camions acheminant des marchandises vers différentes destinations", a souligné M. Merad lors de l’inspection du poste frontalier terrestre d’In-Guezzam dans le cadre de sa visite de travail dans cette jeune wilaya dans l’extrême Sud du pays.

"Le poste d’In-Guezzam revêt une grande importance, car il contribue, aux côtés du réseau routier à propulser l’économie locale et nationale", a indiqué le ministre. Cette structure frontalière a bénéficié, à la faveur d’un investissement de plus de 179 millions DA, d’une vaste opération de réhabilitation, aménagement et équipement.

Rappelant l’important facteur de sécurité pour booster l’action de développement, Brahim Merad a rendu un grand hommage aux différents corps de sécurité exerçant dans la région, à leur tête les unités de l’Armé nationale populaire (ANP) pour les grands efforts qu'ils consentent sur le terrain.

La délégation ministérielle a pris connaissance, à la lumière d’un exposé sur les projets retenus pour la wilaya, dont le projet de la fibre optique traversant les pays africains limitrophes, la modernisation d’un tronçon de 80 km de la route nationale (RN-1 ) , et le projet de dédoublement du même axe routier sur 25 km, ainsi que le projet de connexion de l’aéroport d’In-Guezzam à la nouvelle ville.

Le ministre de l’Intérieur a, par ailleurs, procédé à l’inauguration d’une tranche de sept (7) kilomètres sur la RN-1 entre l’Algérie et le Niger, avant de suivre un exposé sur le méga projet de la fibre optique traversant les pays africains limitrophes. Six (6) nouvelles stations "4G LTE" ont été réalisées dans cette wilaya, en sus de l’installation des équipements de la technologie "MSAN" (nœud d’accès multiservices), en prévision de l’exportation de l’Internet de l’Algérie vers les pays africains limitrophes, a-t-on expliqué.

M. Merad a, à ce titre, mis en avant l’importance de l’Internet, ses services et avantages dans le quotidien du citoyen, avant de mettre en valeur les efforts de l’Etat pour le raccordement des établissements pédagogiques en ce réseau moderne. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire poursuivra sa tournée par l’inspection de l’hôpital "60 lits" d’In-Guezzam, avant de présider une rencontre avec les notables et représentants de la société civile de la wilaya.