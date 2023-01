Les sélections nationales des séries 'Optimist' et 'Ilca 4' effectuent un stage de préparation du 8 au 11 janvier courant, à l'Ecole Nationale des Sports Nautiques et Subaquatiques d'Alger-Plage, en vue de la phase finale du Championnat National des deux spécialités, qui aura lieu du 11 au 15 du même mois, au même endroit, a appris l'APS lundi auprès de la Fédération (FAV). " Vingt athlètes composent la sélection nationale de la série Optimist (moins de 15 ans), alors que celle de l'Ilca 4 (moins de 18 ans) en compte six", a-t-on détaillé de même source.

Il s'agit de la quatrième et dernière phase du Championnat National 2021-2022, et qui devrait consacrer les champions de ladite saison sportive, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Dans la série Optimiste, il y aura trente athlètes, dont huit filles, et il s'agit des meilleurs marins, qui avaient brillé pendant les trois phases précédentes.

"Concernant la série Ilca 4, la liste n'a pas encore été bouclée" a expliqué le Directeur de l'organisation sportive, Redouane Abbès.