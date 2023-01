La sélection algérienne de handball est arrivée lundi à Varsovie (Pologne) pour prendre part aux championnats du monde-2023, prévus du 11 au 29 janvier en Pologne et en Suède, a indiqué la Fédération algérienne de handball (FAHB). Conduite par Karima Taleb, présidente de l'instance fédérale et Kadi Abdelkader, 1er vice-président de la FAHB, la délégation algérienne, a pris ses quartiers dans un hôtel de la capitale polonaise .

La sélection algérienne a rallié la capitale polonaise après avoir disputé deux matchs amicaux face à son homologue tunisienne (deux défaites :( 32-30 et 29-23 ). Parmi les 19 joueurs convoqués par l'entraîneur national, Rabah Gharbi, un seul élément manquait à l'appel, l'arrière gauche Messaoud Berkous, blessé à la cheville lors du tournoi amical de Carpati à Bucarest (Roumanie).

Le capitaine de l'équipe nationale qui a manqué les deux matchs amicaux face à la sélection tunisienne, n'a pas réussi à se remettre de sa blessure à la cheville malgré les efforts du staff médical, selon l'instance fédérale.

Lors du 28e championnat du monde, l'Algérie évoluera dans le groupe E, en compagnie du Qatar, de la Serbie, et de l'Allemagne, alors que la Tunisie, 3e à la dernière CAN 2022 disputée en Egypte, a hérité du groupe H aux côtés du Danemark, de la Belgique et du Bahreïn.

La sélection algérienne entamera le tournoi face à la Serbie, le vendredi 13 janvier à la salle Spodek à Katowice (Pologne), avant de défier le Qatar, champion d'Asie, le dimanche 15 janvier dans la même enceinte.

Le sept national bouclera le tour préliminaire face à l'Allemagne, le mardi 17 janvier toujours à la salle Spodek.