Le bien-être psychologique peut être lié à une amélioration de la santé, car que les gens plus heureux sont plus enclins à pratiquer régulièrement une activité physique.

Il existerait un lien entre bien-être psychologique et activité physique chez les adultes de 50 ans et plus, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale. En effet, le sport améliore l'humeur et le bien-être psychologique rend plus enclin à pratiquer une activité sportive.

Les chercheurs de l'Université Chapman au Royaume-Uni ont mené une étude de onze ans, pendant laquelle les participants ont été interrogés sur la fréquence et l'intensité de leur activité physique au travail et pendant leur temps libre. Ils ont été classés en catégories d'activité : sédentaire, faible activité, activité modérée et activité élevée.

L'étude comprenait 9 986 adultes de plus de 50 ans qui ont été évalués jusqu'à six fois sur une moyenne de 11 ans. L'âge moyen des participants était de 63,7 ans.

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE ET L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DES PERSONNES ÂGÉES

«Les chercheurs ont longtemps étudié comment l'activité physique pouvait conduire à une amélioration de l'humeur et des sentiments», explique Julia Boehm, auteure principale de l'étude. "Cependant, nous voulions comprendre si être heureux et optimiste pouvait encourager une personne à être physiquement active".

Les chercheurs ont découvert qu'un plus haut niveau de bien-être psychologique au début de l'étude était associé à des niveaux plus élevés d'activité physique pendant plus d'une décennie. Ils ont aussi observé que les personnes au début de l'étude qui avaient un niveau élevé de bien-être psychologique et qui étaient physiquement actives au départ étaient moins susceptibles de devenir inactives au fil du temps.

LES PERSONNES ÂGÉES TROP PEU ACTIVES

Les taux d'activité physique sont relativement faibles chez les adultes d'âge moyen et diminuent progressivement jusqu'à 75 ans. Il s'agit donc d'identifier non seulement les facteurs modifiables qui réduisent la probabilité d'une baisse des niveaux d'activité, ou qui contribuent à l'initiation et au maintien de l'activité physique chez les personnes âgées. En effet, les interventions qui augmentent l'activité sportive peuvent réduire le fardeau de la mauvaise santé plus tard dans la vie.

"Ces résultats ont des implications pour les soins de santé car les professionnels ont souvent des difficultés à persuader les seniors d'augmenter l'activité physique", a expliqué le Dr Boehm. "Les résultats de cette étude suggèrent que des niveaux plus élevés de bien-être psychologique peuvent précéder l'augmentation de l'activité physique. Il est donc possible que le bien-être psychologique soit une façon originale non seulement d'améliorer la santé psychologique mais aussi d'accroître l'activité physique".